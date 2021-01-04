蘇貞昌、陳時中一同視察進口豬肉查驗作業

萊豬1日正式叩關，行政院長蘇貞昌今(4日)赴台北港視察海關進口豬肉的查驗作業，卻引發外界質疑，萊豬明明還未到港，到底要查什麼？蘇則回應，是要看檢驗的準備跟程序。資深外交官、前紐西蘭大使介文汲今在廣播節目中批，「就是政治秀吧！5分鐘熱度」。

蘇貞昌今表示，是來看檢驗的準備跟程序，我們也可能都看不到萊豬，「我們的貨要銷出去，不得不接受人家賣進來，雖然進口廠商都說不會進口萊豬，進口後也會標示不含萊克多巴胺，但政府會為民眾健康做嚴格把關」。

介文汲在《千秋萬事》節目中批，蘇貞昌今天這一場活動就是政治秀、5分鐘熱度，「這批嚴格檢驗 ，那以後每一批都會嗎？我們不是只吃這一批啊，會是長久得吃，那明年繼續能夠嚴格持續查驗嗎？」

介文汲也直言，最好的辦法就是「不要開放」，因為消費者無法避免吃到美豬，台灣外食比例很高。

至於，白宮國安會在2021年發出的第一則推文中，提到台灣取消對美國牛肉與豬肉進口壁壘是受歡迎的一步。對此，介文汲則認為，「今天看到有點生氣，美國口吻好像是對它的美國駐台人士的讚許，不是對於台灣總統，這種心態下，覺得美國有點強人所難，憑什麼台灣要聽從美國指揮、不聽人民。」

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(中時新聞網)