隨著時代演進，女性漸漸開始找到方法「保持青春」，演藝圈更是不乏保養得宜的美魔女，就有網友好奇發問，台灣公認的三大美魔女是誰，頓時掀起熱烈討論，許多人都大推「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，今年64歲的她仍舊身材火辣，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡，無懸念摘下冠軍寶座。

一名網友在PTT發問，台灣有許多熟女都長得漂亮又身材好，並舉例戈偉如、郭靜純、張玉嬿等女明星，都是雖然有點年紀卻仍十分漂亮的代表，「大家覺得台灣的三大美魔女是誰呢？」貼文一出引發熱議，不少網友都點名陳美鳳，「一定要有美鳳姐」、「陳美鳳64歲」、「美鳳吧」、「陳美鳳」。

補教天后陳子璇的呼聲也很高。(圖/翻攝自陳子璇臉書)

除了呼聲最高的陳美鳳，也有網友力推最近狂刷存在感的補教天后陳子璇，「陳子璇阿」、「陳子璇到現場都還是很正，完全看不出年紀」，而性感女星田麗雖然近來鮮少出現在螢光幕前，卻也榜上有名，「田麗！最近看到新聞，感覺保養還不錯」、「田麗讚」。

除了前三名之外，也有網友推出心中所選，「怎麼沒人想到蕭薔」、「楊麗菁」、「丁國琳」、「戈偉如」、「法拉利姐」、「蘇慧倫」、「狄鶯」、「方馨、韓瑜、高宇蓁」、「利菁」。

(中時新聞網)