大陸吉林省長春市一名中學女老師，不但違反規定私下替學生補習，甚至進而與一名女學生的父親發生姦情，女學生向母親告發，母女兩人聯手蒐證，最後正宮找來警察一起到賓館破門而入，當場將這對偷情的「爸爸與老師」捉姦在床。

綜合大陸媒體報導，這名女老師在吉林省長春市一間中學任教，自2016年起違反規定，私下替學生補習。女老師因與一名女學生的父親經常聯絡，彼此越走越近，最後竟發展出不倫關係，甚至從2019年開始同居。

女學生發現爸爸跟老師的姦情後，氣得立刻告訴母親，並堅持不再讓女老師教。但爸爸與女老師仍繼續不倫關係，母女二人也裝作不知情並搜集證據。直到2019年4月，正宮認為證據充分、不想再忍，直接報警與並在警方陪同下，前往賓館抓姦。

破門而入時，躺在床上的姦夫淫婦當場慘遭活逮，並被帶回警局做筆錄。隔月正宮拿著證據向教育局投訴，女老師被記過並禁止升職。

(中時新聞網)