台電公司姜姓前課長利用職務之便，11年間螞蟻搬象侵占公款3010萬餘元，直到退休被查帳，她才自首認罪。台北地院刑事庭去年依44次業務侵占罪判應執行3年4月徒刑，得易科罰金120萬元，追徵犯罪所得2027萬餘元，民事庭再判賠2291萬餘元，可上訴。

判決指出，姜女自2011年7月1日起擔任材營課長，負責彙整、統計試驗廠商款項，再交給財務課出納人員銷帳，她利用此職務之便，在2017年7月1日退休前的11年間，44度填制製取款、匯款、存入單據，將公款轉進自己及親友的帳戶，共計侵占3010萬餘元。

姜女退休時，因未依規定辦理移交手續，台電內部人員查覺有異，清查後全案曝光，姜女自知法網難逃，在台電提告前，於2017年9月15日赴台北市中正二分局南海路派出所自首，後遭檢方依業務侵占罪起訴。

姜女雖然尚未與台電達成和解，但刑庭法官考量她自首、認罪，並已歸還台電983萬餘元，44次犯刑均判處可易科罰金刑，合併應執行3年4月，得易科罰金120萬元。

(中時 )