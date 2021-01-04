傳伊坎出脫手中逾半賀寶芙股份 11:202021/01/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報引述知情人士說法指出，激進投資者伊坎（Carl Icahn）以6億美元出售手中逾半的健康食品多層次營銷商賀寶芙（Herbalife Nutrition）股份，同時擬放棄最多5席董事。 消息人士稱，伊坎原本握有賀寶芙16％的股份，近日已經出脫約10％股份，這使他手中持股剩下6％左右，價值約合4億美元。此舉進一步鞏固伊坎在此項投資上的一大勝利，這位億萬富豪估計已獲利逾10億美元。 15檔低股淨比 新年明珠 美股強勢封關 道指標普登峰 (工商 ) #伊坎 #賀寶芙 #億美 #出脫 #逾半 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對陸出口占比勁揚 20年新高 04:102021/01/04 財經焦點 2021史上最「牛」 銅板股迎接大錢潮 20:002021/01/01 財經 美股強勢封關 道指標指再創新高 21:442021/01/01 財經 美逾300款藥品 吹漲價風 04:102021/01/03 全球財經 資金湧 台港科技股大PK 04:102021/01/04 證券．權證 精測去年營收逾42億 創新高 04:102021/01/04 證券．權證 殯葬天王李世聰感情多彩 熱戀賴英里成全國焦點 12:032021/01/01 生活 招商接地氣 去年引資逾400億 04:102021/01/04 地方新聞 3.4億口 2020期貨交易量創高 04:102021/01/04 證券．權證 2020餐廳風雲榜 7間饕客愛店 時間醞釀的中菜新食 17:002021/01/01 生活 每年花費逾10億美元 肥胖已成為美軍不能承受之重 22:592021/01/01 軍事 財經熱門新聞 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 東北亞線貨櫃 元月漲1.5倍 - 財經要聞 - 工商時報 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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