華爾街日報引述知情人士說法指出，激進投資者伊坎（Carl Icahn）以6億美元出售手中逾半的健康食品多層次營銷商賀寶芙（Herbalife Nutrition）股份，同時擬放棄最多5席董事。

消息人士稱，伊坎原本握有賀寶芙16％的股份，近日已經出脫約10％股份，這使他手中持股剩下6％左右，價值約合4億美元。此舉進一步鞏固伊坎在此項投資上的一大勝利，這位億萬富豪估計已獲利逾10億美元。

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