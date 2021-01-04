桂盟（5306）受惠歐美經銷商搶拉貨加持，第4季傳統顯得淡季不淡，2020年前11月合併營收54.7億元，年增15％，已超越2019年全年營收，預期2020年12月業績成長可期！今日早盤股價最高漲至177.5元、上漲約2.5％。

桂盟表示，受疫情影響，人們開始改變原有的交通及運動休閒方式，加上各國政府鼓勵民眾以自行車做為代步出行工具、補助購買零件等政策措施，推動自第二季起的自行車需求，其中對入門車款的需求甚為殷切。

而中高階車款及電動自行車款也出現強勁需求造成供應不及，許多民眾改以在補修通路上購買零件更換，造就補修市場也同步上揚。

進入秋冬後，歐美地區的疫情仍持續攀升，估計將持續推升未來幾個季度入門自行車款及補修市場的需求，而目前各工廠的產能利用率仍維持高檔外，桂盟已部署增加10％產能來因應未來整體自行車市場的增長。

(工商 )