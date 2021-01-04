將以台灣第一家細胞療法業務掛牌的長聖（6712），上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為138元，公開申購承銷張數為1,105張，共吸引20.27萬投資人參與抽籤，中籤率為0.54％，是近生技類股IPO中籤率最低公司。

長聖預計於1月8日掛牌上櫃交易，該公司著眼於細胞治療市場與未被滿足的醫療需求，完整佈局於免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，主要發展業務為新藥研發與細胞委託製造（特管辦法），提供多樣化細胞治療產品，予患者更多治療選擇，長聖2020年前11月累計特管辦法營收5,774萬，年增8.08倍，預估業績將逐步成長。

長聖在細胞委託製造（特管辦法）裡夾持著四大競爭優勢：1.核准項目最多，為國內同時具有多元性細胞產品的生技公司如樹突細胞疫苗（DC）、樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）、細胞因子誘導殺手細胞（CIK）與骨髓間質幹細胞（BMSC）；2.核准件數最多：衛福部核定43件免疫癌症治療中，長聖占有17件（占所有核定項目的40％）；3.合作醫院最多：與18家醫院簽訂MoU與委託製造合約，開始收治病患達8家醫院；4.收案人數最多：已收治141位病患，細胞產品委託製造業務穩定成長，在癌症免疫療法領域領先同業。

在新藥方面，由於異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）獲美國與台灣FDA核准進行一期與二期臨床試驗治療於急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與COVID-19，具有潛在商機可觀，目前已有美國藥廠洽談授權和合資成立公司。

至於癌症新療法CAR-T，國際上已有三個產品在美國上市，主要是針對呈現CD19（B細胞淋巴瘤皆有的特異性抗原）的淋巴癌和白血病等血液癌症，現行CAR-T療法仍有進步空間如應用於實體腫瘤、降低副作用與異體細胞使用等，而長聖CAR001可望以人類白血球抗原（HLA-G）為標記的CAR-T療法，克服現行CAR-T的缺點。

(工商 )