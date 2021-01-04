包含川普任命的兩人在內，美國目前在世的全部10位前國防部長，今天提出警示，籲軍方勿涉入總統川普阻撓移交政權的行動。

在一篇發表於華盛頓郵報（The Washington Post）上的文章，目前在世的全部10位前國防部長敦促美國國防部要致力於政權和平移交。這10位防長分別是卡特（Ashton Carter）、潘內達（Leon Panetta）、裴利（William Perry）、錢尼（Dick Cheney）、柯恩（William Cohen）、蓋茨（Robert Gates）、海格（Chuck Hagel）、馬提斯（James Mattis）、艾斯培（Mark Esper）、倫斯斐（Donald Rumsfeld）。

他們指出：「讓美軍涉入解決選舉紛爭，將把我們帶向危險、非法、違憲的領域。」他們強調，試圖這麼做的官員，可能將面臨職涯上、刑事上嚴重的後果。

這些前國防部長提到，選舉的過程、和平的移交政權是「我們民主的特徵」，除了林肯（Abraham Lincoln）1860年的大選最終導致支持奴隸制度的南方分裂和美國內戰外，美國擁有和平移交政權不間斷的紀錄。

他們寫道：「今年也不該有例外。」

這些來自共和、民主兩黨的前國防部長中，有包括川普任命的艾斯培和馬提斯。他們指出，所有針對大選結果的法律訴訟都被法院駁回，投票結果也都由各州州長簽署確認。

他們表示，現在是正式確認選舉人團（electoral college）投票結果的時候了。

他們也呼籲代理國防部長米勒（Christopher Miller）和所有國防部官員，「全面、充分合作、公開」促成政權移交給總統當選人拜登的行政團隊。

他們在文章中說：「他們還必須避免採取任何會破壞選舉結果、或阻礙新團隊繼任的政治行動。」

(中央社)