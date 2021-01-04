金色力量創黨黨主席、前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，時常語出驚人。昨（3）日他跑步時看到有人違規施放鞭炮，質疑警方經過竟沒有管，卻遭網友嗆多管閒事，「你打砲的時候也不希望別人管吧？」童仲彥則回嗆，「我打砲不會射傷路人」。
童仲彥在臉書直呼「太危險！」指出一群小屁孩在河濱放炮竹，自己錄影還被嗆聲，再折返時人就跑光了，「差點去揍了，在河濱違規放炮竹的屁孩，年紀大了修養還是不好…要改」，並質疑「警車經過為何不辦？」
PO文一出，網友認為童仲彥的行為有點無聊，小孩放鞭炮也要管，「你打砲的時候也不希望別人管吧？」童仲彥則回嗆，「不一樣吧！我打砲不會射傷路人」，其他人則笑說，「打砲不會射傷路人，但還是有機會出人命」。
不過有網友指出，違規燃放炮竹應該是消防單位要管，不是警察。另有不少人也起鬨，「直接演一套童家拳啊」「童家拳還不拿出來伺候」「童家拳開扁」「拿出童家拳，讓小屁孩們長大」。
(中時新聞網)
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