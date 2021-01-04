陽明(2609)(陽明海運公司)宣布與法國NAXCO集團共同成立陽明(法國)公司，並於2021年1月1日正式營運，有利陽明海運整合區域資源，達成深耕法國市場之目標。

為持續強化區域發展策略，陽明海運與法國NAXCO集團共同成立陽明(法國)股份有限公司，並於2021年1月1日正式營運。

目前陽明(法國)總部設於利哈佛(Le Havre)，並於馬賽(Marseille)設有辦公室。

陽明海運表示，目前已透過THE聯盟航線規劃，每週部署多條航線(含亞洲-西北歐、亞洲-地中海、歐洲區間及越大西洋航線)，分別彎靠利哈佛港(Le Havre)及福斯港(Fos-sur-Mer)，自子公司陽明(法國)成立後，將積極拓展當地市場，提升陽明海運於歐洲及地中海地區之市占率，以更好之服務品質提供客戶在地化優質航運服務。

陽明海運去年前3季稅後盈餘為18.5億元，每股盈餘為0.71元，累計前11月合併營收為1350.16億元，年減1.29%。

(時報資訊)