和碩(4938)在去年底12月31日公告越南子公司PEGATRON VIETNAM取得位在越南海防市土地使用權，預計交易金額為越南盾5289.19億元(約新台幣6.4億元)，據了解，越南廠目前則仍在土建階段，和碩未來將持續再注資海防建廠和機器設備添購，預期今年下半年完工後，可望配合客戶需求放量投產。和碩原預估越南產區在今年上半年能挹注營收，但受至去年疫情影響，作業流程遞延，估H2才能投產。法人估今年和碩資本支出仍將約有3億美元左右。

和碩是在去年2月董事會決議通過以1.5億美元（約新台幣45億元）投資設立越南子公司 PEGATRON VIETNAM COMPANY LIMITED，繼在印尼之後，再次布局東南亞。而在去年12月底乂再斥資6.4億元台幣取得越南海防市土地使用權。

據了解，海防廠預計將生產包括PC、通訊產品、消費性電子產品等，客戶遍及微軟、索尼大廠等。和碩持續進行分散產區作業，和碩大前年的海外布局放在印尼，印尼前年第一季已開出產能，以網通和IOT為主；去年選定越南新產區，原估在今年上半年有產出貢獻，但因疫情影響作業流程延至H2，未來的擴產依客戶的需求為原則，不離開客戶需求。印度是未來的擴產目標，但也會看印度政府態度和客戶的要求。

(時報資訊)