大陸女星秦嵐2018年在電視劇《延禧攻略》飾演端莊秀慧的富察皇后爆紅，而私下的秦嵐其實是保養有術的美魔女，她不只顏值凍齡、還擁前凸後翹的火辣身材曲線，俏麗的她怎麼樣都不像已41歲了，而秦嵐近日還被微博博主曬辣照，大讚秦嵐性感、前凸後翹的S身材曲線誘人。

微博博主「美女模特頻道」日前曬出秦嵐在泳池畔一系列辣照，照片中，秦嵐身穿黑色貼身短裙，而低胸的蝴蝶結設計快包不住她的傲人上圍，而胸下還有挖洞的小心機，讓秦嵐白嫩美肌全都露，她顏值精緻、白到發光，看不出秦嵐已年過40。

邪惡視角曝光秦嵐的S身材曲線。（圖／取材自秦嵐工作室微博）

秦嵐靠《延禧攻略》飾演端莊秀慧的富察皇后爆紅，讓她演藝事業再攀高峰。（圖／本報系資料照片）

秦嵐還賣弄性感，只見她側躺在泳池邊，而由上往下拍的邪惡視角，讓秦嵐性感的S身材曲線全都露，畫面若隱若現超撩人，不過這其實是秦嵐工作室去年9月分享的圖片，她微露側臉就絕美，畫面狂噴仙氣。

其實秦嵐日前就曾曬晃到模糊的自拍照，也讓她真實顏值和五官全現形，41歲的秦嵐肌膚白嫩、五官精緻俏麗，看起來超少女，而難得曬自拍的秦嵐，也不禁留言好奇問：「拍的還行吧」。

秦嵐的自拍照雖然晃到模糊，但仍藏不住她的精緻五官。（圖／取材自秦嵐微博）

(中時新聞網)