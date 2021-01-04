芝加哥小熊隊去年球季結束後開始節省開銷，過年前把日籍王牌投手達比修有交易給教士隊，據《大聯盟官網》報導，小熊隊今（4）日以小聯盟合約簽下前費城人隊牛棚左投摩根（Adam Morgan），但邀請他參加大聯盟春訓。

摩根過去6年都待在費城人隊，去年出賽17場投13局，戰績0勝1敗2中繼、自責分5.54，是最近4年裡表現最差的一個球季。而他在10月間開刀治療左手肘，預估至少要6至8個月才能復原，可能並非開季即戰力球員，小熊應該會先把他放在小聯盟。

摩根在費城人隊首年（2015年）先發表現不差，拿下5勝7敗、自責分率4.48的成績，看起還可培養。不過翌年戰績只有2勝11敗、自責分率6.04，落差太大，接著便轉為中繼投手，2017年至19年共拿下6勝8敗39中繼1救援、自責分率3.97，表現稱職。

不過去年摩根因手傷表現欠佳，費城人隊在11月間便把他移出40人名單成為自由球員，幸好這次被小熊撿走，可以安心復健。

(中時 )