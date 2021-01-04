新冠疫情助攻買氣，讓台灣車市出現獨步全球的熱銷盛況，2020年新車市場衝上45.7萬輛，創下2006年以來，台灣車市15年來的新高紀錄。值得一提的是，蟬聯19年「神車」的TOYOTA ALTIS走下神壇，以2.9萬台輸給自家RAV4的3.1萬台，讓出全年最賣座的車款寶座，也見證房車世代轉軌至休旅車世代。

車廠龍頭和泰車原預估去年車市可破45萬台，隨即爆發衝擊全球的新冠疫情，一度被認為誤判。不過台灣防疫得宜，疫後解封反而助長買氣，加上國旅爆棚，進口車、國產車賣到缺貨，更讓台灣車市出現難得的榮景，組車廠罕見加班出貨。

根據監理所統計，去年新車掛牌45萬7435台，較前年大增4％，最後一個月有4.5萬台的大量，顯見是在搭汰舊換新的末班車。但也因各廠家普遍都有缺貨狀況，或者是業績已經達標，留單到今年考量，反而掛牌表現不若11月，微幅下滑近2％。

各品牌表現方面，TOYOTA仍以27％超高市佔率居冠，其次是NISSAN的7.7％、HONDA的6.7％、BENZ的6.5％、FORD的6.3％，其實都在伯仲之間。整體和泰車（TOYOTA＋LEXUS）銷售14.6萬台，市佔率32％，遙遙領先其他廠家。

可以觀察的是車型交替，RAV4今年以3.1萬台擊敗ALTIS的2.9萬台，榮登神車，但這寶座可能坐不了太久。和泰車去年10月發表國產休旅車CROSS，僅僅3個月交車就有1.2萬台，若趨勢維持，今年全年將有4萬輛以上，應可順勢搶神車榮銜。

豪華車方面，前三名分別為BENZ、LEXUS及BMW，賓士2.9萬台、LEXUS也有2.2萬台，BMW則有1.8萬台。新進榜的特斯拉有5819台，位居第五名。

整體進口車今年交車21.5萬台，市佔率退居到47.2％，主要是國產CROSS大量交車導致國產車比重大幅提高。不過各品牌進口車表現都不錯，其中SKODA交車7041台，已經創下該品牌來台的最高紀錄，較前年大幅成長22％，相當顯著。

(中時 )