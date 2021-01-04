如果你聽到有個女性，從不抽菸卻得到肺癌，那最有可能的類型就是「肺腺癌」。肺腺癌容易發生於女性，而不管你是抽菸者、戒菸者、以及從未有菸癮者，都可能有肺腺癌，因此目前肺腺癌是發生率較高的肺癌類型。

肺癌分為小細胞癌與非小細胞癌，各有不同病理機轉。(圖/照護線上提供)

肺癌可以顯微鏡下的細胞型態，粗分成兩種類型：「小細胞癌」與「非小細胞癌」。

「小細胞癌（Small-cell lung cancer）」的患者人數雖然比「非小細胞癌」還要來得少，但這是最快速侵襲生長的肺癌形式。原本小細胞癌常生長在呼吸道中央處，但由於侵襲快，容易轉移，患者常常是在小細胞癌轉移多處之後才發現自己得了肺癌，也因此小細胞癌的治癒機率並不高。

「小細胞癌」的另一個特點是容易有「腫瘤伴隨症候群（Paraneoplastic syndromes）」，像是出現血中鈣離子濃度變高，影響肌肉神經運作；某一種或某幾種的荷爾蒙分泌增加；血液變得容易凝集於一起，增加血塊栓塞的機會；這些的生理狀況變化不是來自腫瘤壓迫，而是伴隨腫瘤出現的生理變化，有時候患者是因為注意到這些問題後才發現肺癌的。小細胞癌的發生與抽菸有極高度相關性，可說是幾乎不會發生在未抽菸者身上。

肺癌的小細胞癌型態。(圖/照護線上提供)

接下來我們來看看「非小細胞癌（Non-small-cell lung cancer）」。非小細胞癌的患者人數比較多，占了所有肺癌患者的八成以上，生長速度比小細胞癌慢，癌症轉移到其他器官的速度也較慢。非小細胞癌又可再被分成三類，分別是肺腺癌（adenocarcinoma）、鱗狀細胞癌（squamous cell carcinoma）、與大細胞癌（large-cell carcinoma）。

肺腺癌容易發生於女性，而不管你是抽菸者、戒菸者、以及從未有菸癮者，都可能有肺腺癌，因此目前肺腺癌是發生率較高的肺癌類型。容易藉著淋巴及血流轉移到淋巴結及其他器官。源自於呼吸道末端，肺泡組織內分泌黏液的腺體細胞，因此容易長在肺部較周邊之處。

對超過45歲的人來說，無論抽不抽菸，腺癌都是常見的肺癌類型。對不曾吸菸的人而言，萬一罹患肺癌，則最有機會是肺腺癌。然而，我們必須強調一下，雖然肺腺癌與抽菸的關聯性，不像小細胞肺癌或（接下來會提到的）鱗狀細胞肺癌與抽菸的關聯性那樣強烈，但罹患肺腺癌的人之中，抽菸者還是佔了多數。

女性常見的肺腺癌屬非小細胞癌。(圖/照護線上提供)

非小細胞癌之中發生率次高的是「鱗狀細胞癌」，鱗狀細胞是氣管與支氣管內層的細胞，因此鱗狀細胞癌容易長在肺部的中央，也就是氣管及支氣管之處，長得慢，可以長得很大，甚至在腫瘤中心形成空腔。鱗狀細胞癌的發生與抽菸有強烈關係。

非小細胞癌之中發生率次高的是「鱗狀細胞癌」。(圖/照護線上提供)

非小細胞癌之中的大細胞癌。(圖/照護線上提供)

最後我們談到「大細胞癌」，這是細胞未分化的肺癌，容易長在肺臟表面，通常都是長到很大才被發現。生長速度與擴散速度都較快，很容易轉移到淋巴結與其他器官。

肺癌的症狀可以來自原始的腫瘤壓迫，或破壞了肺部的組織、血管、神經，因此腫瘤生長的位置與大小都會影響症狀的表現，初期肺癌可能沒有症狀，而最常見的肺癌症狀包括了：

● 發現自己久咳不癒，甚至愈咳愈嚴重

● 常常覺得喘不過氣

● 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

● 肺部反覆感染，治不好

● 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

● 聲音沙啞

肺癌的癌細胞容易移轉到其他器官，造成身體不適。(圖/照護線上提供)

如果肺癌轉移到其他身體部位，轉移的腫瘤同樣會壓迫、破壞其他器官的組織，帶來不舒服症狀。非小細胞肺癌容易轉移到肝臟、腎上腺、骨頭、腦部，但轉移到肝臟或腎上腺很難帶來什麼症狀，因此難以早早發現。轉移到骨頭會引發患者骨頭疼痛，轉移到腦部則帶來了頭痛、視線模糊、單側癱瘓、癲癇等問題。

提醒大家，不論是哪一種型態的肺癌，抽菸還是罹病主因之一。但也很多患者會問：「為何我不抽菸，卻得了肺癌？！」

◆ 吸入二手菸：香菸對健康危害很大，即使是吸到二手菸，裡面至少有七十種以上的化學物質會致癌，所以千萬不要以為吸到少量二手菸是沒關係的！無論量多量寡，二手菸都對你的健康影響很大。

◆ 氡氣：這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

◆ 空氣汙染：若每天呼吸的空氣裡參雜濃度愈高的PM2.5，我們的肺部健康就極為堪慮。

◆ 工作時暴露化學物質：砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有有礙於肺部健康。（編輯梁惠明）

對抗肺癌的利器：基因檢測。（影音來源:照護線上提供)

(中時新聞網)