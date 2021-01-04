大陸最近出現「陪睡抵房租」亂象，尤其租金奇高無比的北京、上海、廣州等一線城市，年輕女子為了減輕房租負擔，愈來愈多人受不了誘惑，變相賣身，甚至傳出有人每月陪睡16次，而且同意讓房東的朋友「輪流睡」。

據《網易新聞網》報導，微博去年曾曝光一則「肉償租房」新聞，內容提及，一名女大生因為不想住在學校宿舍，就加入一個租房群組，還與房東私聊，結果二人的對話內容曝光，該名房東竟與該名女大生在討論「一個月陪睡幾次可以抵房租」。

對話中，女大生與房東從起初的一周2、3次，談到最後以每月陪睡16次達成共識，惟女大生另外提出要求，如果男友來就不方便，房東最後妥協，不過房東另外向女大生提出「朋友輪流睡」要求，女大生竟然也同意。

但法律人士認為，其實女性變相賣身抵房租相當沒保障，因為雙方沒有簽立合約，一旦房東事後不認帳，訴諸法律途徑要求女性付房租，不僅隨時會被趕出租屋住，也無法報警處理。

女大生與房東談妥每個月16次愛愛抵房租，還同意與房東的朋友輪流睡。（圖／翻攝自網易新聞網）

一名女大生與房東私聊提及「男友來不能過夜」。（圖／翻攝自網易新聞網）

事實上，英國因為新冠肺炎疫情惡化，許多惡質的房東看準許多人失業，交不出房租，就針對生活陷入困頓的年輕女性，提出「性愛抵房租」交易。據《每日郵報》報導，就有3名惡房東被逮到以此手法，引誘上千名千女子賣身，年齡層包括20多歲到50歲都有，儘管英國政府與警方已經知悉類似情況，卻拿不出具體作為。

(中時新聞網)