澳洲人口最多的新南威爾斯州 （New South Wales）周一報告，在該州首府雪梨全力防堵新一波疫情擴散，以及有關當局敦促數萬人接受檢測後，該州的本土新冠狀病毒感染病例近3周來首度清零。

新南威爾斯州過去兩天的單日檢測量，已經從12月25日聖誕節創下的約7萬人高峰下滑至2萬人左右，而首府雪梨占檢測的絕大多數。

代理州長巴里拉羅（John Barilaro）表示：「這個數字太低了，如果我們要成功在抗疫上取得領先，那麼大量的檢測至關重要，我們才能在做決策時，對相關數據抱持信心」。

其實該州隔夜新增兩起本地病例，但受到病例統計於當地時間晚間8點截止影響，並未納入周一最新公布的數據中，周二公布的數據將加入這兩起本土病例。這兩個本土病例與雪梨一家酒行爆發群聚感染有關。

此外，新南威爾斯州周一公布境外移入病例7人，累計病例達到4776例。

新南威爾斯州與澳洲最大城市雪梨已經關閉邊界，並實行14天強制隔離檢疫規定，目前看來這個封鎖的措施已經發揮成效。

其鄰近的維多利亞州周一公布3起本土病例，使該州的現有病例數增至36例。維州首府墨爾本也正在與新一波疫情奮戰。

截至目前為止，澳洲累計確診數將近28,500例，累計909人染疫死亡。

(時報資訊)