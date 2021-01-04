長聖(6712)上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為138元，公開申購承銷張數為1105張，截至12月30日共吸引20.27萬投資人參與抽籤，顯示投資人極度看好擁有細胞治療技術的長聖公司，中籤率為0.54%，為近期初次上櫃公司生技類股中籤率最低公司，預計於1月8日掛牌開始上櫃交易。

長聖成立於2016年12月，著眼於細胞治療市場與未被滿足的醫療需求，完整布局於免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，主要發展業務為新藥研發與細胞委託製造(特管辦法)，提供多樣化細胞治療產品，前11月累計特管辦法營收5774萬元，年增8.08倍，業績可望逐步成長。

長聖持續推進新藥ADCV01、UMSC01新藥臨床試驗及全力開發世界研發趨勢CAR001產品(長聖的CAR001產品)可望以特殊標靶HLA-G克服現行CAR-T產品在實體腫瘤、降低細胞因子釋放綜合症CRS副作用及異體移植的突破。長聖指出，公司新藥已吸引資本市場的關注。

(時報資訊)