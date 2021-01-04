美國記憶體大廠美光（Micron Technology Inc.）股價大漲4.53%再攀新高，自第一季開始，DRAM合約價預期將開始止跌回升，南亞科(2408)可望受惠，今股價續攻上90元。

美光（Micron Technology Inc.）先前宣布上修本季財測，並看好2021年的DRAM銷售將有良好表現。美光股價收盤為75.18美元，漲3.26美元，漲幅4.53%。

DRAM現貨價自2020年12月開始止跌反彈，市場預期，本季合約價也開始止跌回升，南亞科可望受惠。

展望2021年的供需狀況，由於2020年因疫情且報價下跌，DRAM廠資本支出保守，供給端受到限制，估2021年供給量的位元成長率約15%。在需求方面，占DRAM消耗量大的伺服器用記憶體在經過數季的庫存調整後，第一季伺服器DRAM價看漲，加上5G智慧型手機滲透率上揚，預計2021年DRAM整體需求位元年增率可望上看20%。

展望2021年，預計需求成長率大於供給成長率，整體DRAM價格可望呈現逐步向上的表現。

(時報資訊)