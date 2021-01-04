股王攜手鴻海(2317)家族衝鋒，台股指數突破14900點再創歷史新高！美國股市在2020年最後一個交易日收高，讓2020年以歷史新高指數漂亮封關的台股2021年開紅盤第一個交易日有了好彩頭，即將在1月7日舉行法說會的股王—大立光(3008)一吐2020年悶氣，在法人預期大立光今年可望擺脫去年營運遭逢新冠肺炎疫情及華為禁令衝擊的下強勢走高，站上3300元關卡。

仍處於媒體傳聞中的蘋果Apple Car成為台股投資人新寵，市場預期將在Apple Car裡扮演重要角色的鴻海(2317)集團獲得買盤力挺，鴻海盤中股價上漲逾4%，廣宇(2328)及榮創(3437)亮燈漲停，乙盛-KY(5243)亦直逼漲停板，與Apple Car及車用沾上邊的個股股價表現亮眼，廣華-KY(1338)漲停，順德(2351)站上百元關卡，中小型股-創意(3443)、南電(8046)、辣椒(4946)、錸寶(8104)、威盛(2388)等亮燈漲停，在股王及鴻海領軍，玻璃類股、航運類股及中小型股相挺下，台股指數開高走高，盤中大漲逾150點，突破14900點，再創台股指數新高，截至11點25分為止，加權股價指數約14915點，上漲約183點，成交量2299.36億元，OTC指數為185.66點，上漲1.56點，成交量468.87億元。

今日上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲7.75%，其次是航運類股及其他電子類股，分別上漲3.84%及3.31%，表現較差者為橡膠類股、觀光類股及造紙類股，其中橡膠類股下跌1.31%，觀光類股下跌0.66%，造紙類股下跌0.55%；上櫃部分，表現最佳為光電類股，上漲2.4%，表現最差為生醫類股，下跌1.36%。

就技術面來看，全球股市在資金簇擁下無畏新冠肺炎疫情延燒屢創新高，上週台股封關亦創下歷史新高，終場加權股價指數以14732.53點作收，創下收盤歷史新高，累計一週上漲401.11點，漲幅2.8%，週線收紅，日均量2646.5億元；OTC封關收盤指數為184.1點，累計一週上漲3.61點，週線、月線及年線均全數收紅，分別上漲2%、9.07%及23.26%，全年指數高低點差距高達83.44 點，為2009年來波動最大的一年；今天台股在股王即將法說及鴻海集團大漲帶動下，指數開高走高，盤中指數再創歷史新高；由於外資買盤持續回籠，且過去10年資料統計，大盤1月上漲機率高達70%，上漲時的平均漲幅高達2.76%，意味台股農曆年前有望直取15000點大關，惟須留意量能部份再次縮減，後續仍以上漲補量為宜。

不過，另有券商認為，觀察2014年至2020年10月台股本益比走勢，很明顯的，在2019年之前，本益比呈現平穩，約在12倍到16倍的區間，然而2019年後出現明顯提升，逐漸抬高到14倍到20倍，這似乎反映2019年美中競逐轉向科技戰，台股的價值獲得市場認同，於是本益比提高了，如果我們以此6年多期間的本益比為基礎，平均本益比是15倍，2020年本益比平均是18倍，代入2021年預估的獲利情況，可得出2021年台股指數區間是12500點至14800點。

分析師表示，2020年國曆指數封關日再創歷史新高，整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5394多億，且目前融券達116萬，創15年來新高，整體軋空行情持續，加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期，以及第一季電子及傳產利多消息不斷，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。

由於加權指數在外資回補買盤下，形成支撐力道，建議持續偏多操作，不過盤勢輪動節奏很快，個股表現差異大，建議聚焦選股投資組合，可留意外資法人買超個股，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、航運、鋼鐵、汽車、基建等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。

(時報資訊)