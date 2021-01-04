萊豬在今年元旦正式開放進口，國民黨立委李貴敏質疑，本來大家至少希望可以換到跟美國的BTA，結果不但FTA、BTA要不到，美國商務部還對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊，在民進黨反覆表功「台美關係有史以來最好」的此時此刻，「實在讓人傻眼！」

李貴敏表示，台灣的命脈以出口經濟為主，依賴國際貿易甚深。所以對於國際經貿局勢的掌握與參與必須更加積極、敏感。以民進黨政府開放萊豬進口為例，明知全國民意大反彈，蘇貞昌內閣仍一意孤行，唯一的理由只是期待藉此換取美國的經貿互動與外交支持。也就是以食安換經貿、食安換外交。

李貴敏說，大家原本還期待台灣好歹可以換得台美BTA，以及雙方經貿互動增加的回報，沒想到民進黨無視人民健康的大幅讓步，不但FTA、BTA要不到，美國商務部還對台灣輪胎相關產品課徵反傾銷稅，對台廠造成重大衝擊，在民進黨反覆表功「台美關係有史以來最好」的此時此刻，「實在讓人傻眼！」

李貴敏認為，商務與經貿談判攸關國家利益，是再專業不過的領域。在萊豬元年的一開始，美方這番重手，只提醒了國際經貿仍是硬碰硬的實力場域，民進黨的大內宣可以欺瞞台灣民眾於一時，卻不能掩飾萊豬經貿路線根本破產的事實。對外貿易的無止盡讓步，卻換來美方冰冷以對，民進黨政府顯然早已被看破手腳。

萊豬來台第一天 民憂混淆譙蔡政府混蛋

(中時 )