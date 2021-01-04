超商業者會在特定時間，針對即期品打折販售。日前有鄉民討論「挑戰過一個月都吃全家、7-11嗎？」卻釣出一名網友表示，自從天天吃即期品後，身體反而變好了，引發不少網友熱烈討論。

原PO昨(３)日於PTT八卦板發文指出，便利超商商品琳瑯滿目，水果、蔬菜、便當等，該有的應有盡有，好奇問「是不是可以挑戰1個月都吃超商，還可以兼顧營養？」

對此，意外釣出一名網友分享經驗，去年2月開始吃超商即期品，為了省錢，除假日偶爾外食或自己下廚，他每天晚上都會買兩個便當及一個麵包，一個當晚餐吃，另兩個放冰箱，隔日帶去公司當早餐及午餐，平均花費落在110至140元上下，一個月所需的餐費約4千元。

該名網友表示， 期間並沒有任何腸胃不適、營養不良等症狀，「有可能是我腸胃比較強吧！」他進一步透露，過去因不敢亂花錢，正餐多靠吃麵攤解決，卻因此出現營養不良等問題，但自從開始吃超商後，都會刻意挑「有肉、有菜」的便當，覺得身體狀況比之前好，「對我來說兼具省錢、便利、健康於一的好選擇。」

貼文曝光後，不少網友給予建議，若是租屋處於學校附近，可至學生餐廳自助餐用餐，既能吃飽、吃好，也能省下不少費用；另外也有人提醒「注意鈉含量」，時時補充水分，才不會對腎臟造成損傷。

不過，過去曾有一名日本人挑戰100日吃超商便當，身體逐漸感覺到腸胃逐漸不適，開始出現異味、無法長時間集中等症狀。有營養師透露，超商的食品為了保存期限較長，脂肪和糖分的比例都會放比較多，相對於身體缺乏維他命、纖維等，「身體會發臭就是因為油脂攝取過多導致。」

(中時新聞網)