NCSOFT知名IP手遊《天堂2 M》將於1月8日進行事前預約，今(4)日公開遊戲形象網站與宣傳影片。本作由NC Taiwan負責台灣地區營運與服務。

【天堂2M】預告影片

【天堂2M】精靈&黑暗精靈

《天堂2 M》是一款繼承了2003年知名線上遊戲《天堂2》特性的手機遊戲，同時結合原創的故事劇情內容，並針對智慧型手機平台特性加以創新及優化。以智慧型手機遊戲中最高等級的4K畫質呈現細緻的3D遊戲畫面，同時藉由新技術達到無縫下載的大型開放世界，最多可容納 10000 名玩家戰鬥。

【天堂2M】無接縫地圖規模

《天堂2 M》於2019年在韓國推出，事前登錄即創下韓國最高紀錄，57天達到700萬人次；上市4天後便超越《天堂M》，成為韓國營收排行第一的手機遊戲；三個月後更達到了新台幣45億元的營收。儼然成為《天堂》IP系列作中營收最高的遊戲。

NC Taiwan表示，目前正全力準備《天堂2 M》上市計畫，請喜愛本作的玩家千萬不要錯過！

(科技)