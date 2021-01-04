近日有網友分享，在自助餐店夾完菜準備結帳時，老闆竟默默幫他夾了1塊雞肉，正當他被老闆的「善心」感動，這塊雞肉是無價的時候，沒想到下一秒立刻幻滅，老闆的陰謀曝光，讓眾人驚呆。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，3日在自助餐店裡夾完菜準備結帳時，老闆又幫他夾了1塊雞肉到便當盒裡，他原本以為老闆是好心要幫他加菜，眼淚正在眼眶裡打轉，彷彿感覺到爸爸的愛，殊不知下一秒就破功，因為他聽到手上的便當瞬間變成100元。

原PO識破老闆的陰謀後笑虧「原來老闆只是懶得找錢，想把便當湊到100元」。貼文一出讓不少網友驚訝，紛紛回應「這老闆太厲害」、「本來只要80元」、「是強迫推銷嗎？」「內心小劇場瞬間爆發」。

照片曝光後有網友狠酸「那搞不好是剛剛掉到地上的」、「這樣100元？只有我覺得貴嗎？」、「這樣100好像有點貴」、「很貴阿，有甚麼好感動的」、「要200元也能擠進去便當裡」；不過也有網友稱讚「有豆棗就100分了」。

自助餐計價「看心情」菜色同價格不同

(中時新聞網)