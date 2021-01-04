民進黨台北市黨部主委選舉今（4）日起至8日領表登記，新境界智庫副執行長吳怡農呼聲高。而先前傳出可能參選的前台北市議員顏聖冠，已前往市黨部領表登記，宣布正式投入台北市黨部主委選舉。

顏聖冠表示，台北市黨部主委一職從去年懸缺至今，許多基層的黨員們對此都感到十分憂心，希望儘速完成改選的聲音始終沒有停過，許多敬愛的長輩及好朋友們，更是鼓勵和支持他勇於承接這個重擔。

前台北市議員顏聖冠，已領表登記，宣布正式投入民進黨台北市黨部主委選舉。（圖／摘自顏聖冠臉書）

顏聖冠曾在台北市議會擔任過五屆的議員，並參與過近20年民進黨大大小小的選舉，為了民進黨的勝利、為了小英總統的勝選，2016年與2020年立委選舉，兩度無條件配合黨中央退出選戰，禮讓給其他政黨候選人

此次台北市黨部主委選舉，顏聖冠說，在此關鍵時刻，當仁不讓，願意為民進黨在台北市的發展勇敢承擔！目前民進黨在台北市面臨重大的挑戰，當其他政黨已經超前部署、開始佈局，並步步逼近之時，認為民進黨更要儘速的在台北市完成整合的工作，才得以讓後續的選務工作如期進行，畢竟台北市長的選戰外溢效應，將會連帶牽動其他縣市的選舉結果，也讓黨部主委一職更顯得重要。

除了期許自己能為民進黨奪下暌違超過20年首都市長寶座之外，顏聖冠也表示將致力讓黨提名的議員候選人，能夠全壘打，讓民進黨在台北市議會過半！面對2022的選戰及市黨部改革的工作，她說已做好準備。顏聖冠並提出幾點想法及目標，以開創一個既復古又創新；既時尚又傳統的民進黨，包括傾聽基層聲音、積極招募青年黨員、重新思考政黨間合作方式，保障黨員代表民主進步黨參與公職選舉的權利等。

最後，顏聖冠提到，民進黨已全面執政，邁向一個正常國家的路程，需要有願景的人加入首都的改造，這也是她站出來的真正理由。

大家好久不見！ 今天早上，在幾位年輕朋友的陪同下，我前往市黨部領表登記，正式投入台北市黨部主委選舉！ 我和台灣的民主運動以及民主進步黨，是一起共同成長的關係。小時候因為父親從事黨外運動、辦黨外雜誌與參加公政會的活動，我除了認識許多為台灣... 由顏聖冠發佈於 2021年1月3日 星期日

(中時新聞網)