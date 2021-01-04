◎視察國產豬加工廠 侯籲：趕快公開進口商資訊

元旦起含有萊克多巴胺的美豬將入台，新北市長侯友宜今到樹林區視察國產豬肉加工廠狀況，而行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中也到八里港視察「進口豬肉通關作業」。侯表示，目前看到很多豬肉進口商不進萊豬，但中央仍須做好源頭管理，他呼籲蘇揆「請進來、不進來是哪家進口商趕快公開網路資訊，政府最應該正視這個問題」，要求中央落實抽驗程序。

◎「天網」疫情後應銷毀 蘇貞昌：防疫有成效未侵犯隱私

疫情指揮中心使用「天網」，逮到自主健康管理者違規跑去參加演場會違規民眾，桃園市長鄭文燦表示，天網涉及個人隱私的資料，應在疫情後透過公正第3方銷毀，行政院長蘇貞昌4日回應，台灣過去一年非常有效果，也未侵犯隱私。

◎疫情再起 政院是否辦尾牙？蘇：可自行舉辦小型餐宴

疫情再起，政府是否舉辦尾牙引人關注，行政院長蘇貞昌4日面對媒體詢問政院是否舉辦尾牙，蘇貞昌回應，基於慰勞集體員工整年的辛苦，同意自行舉辦小型餐宴。

◎好天氣就一天！今轉濕冷 寒流來襲6度

元旦假期結束，好天氣也隨之遠離，今起水氣移入，北台灣恢復濕冷，中央氣象局持續發布低溫特報。周四（7日）一波接近寒流強度的冷氣團南下，中部以北空曠地區低溫下探6度；冷空氣挾帶水氣充沛，北部海拔逾千公尺的山區，如大屯山、七星山都有機會下雪。

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(中時新聞網)