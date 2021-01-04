籃網球星厄文(Kyrie Irving)在4歲就喪母，他由父親Drederick一手帶大，還有他的乾爹史崔克蘭(Rod Strickland)幫忙。這也可能是厄文控球那麼厲害的原因之一，史崔克蘭打過17年NBA，是90年代著名的控球與切入好手。

1998年的聯盟前三隊，麥可喬丹(Michael Jordan)、裴頓(Gary Payton)佔走最強後衛的兩個席位，其次的第二隊就是史崔克蘭，以及換手運球的神人提姆哈達威( Tim Hardaway)入選，把當年有名的大嘴米勒(Reggie Miller)擠到第三隊。

55歲的史崔克蘭前陣子受訪時指出，厄文的腦袋與常人不同，「你從他打球就能看出，他的想法跟別人不同，你不可能沒有創造力就達到他那種程度。我知道一般人不喜歡他那樣，這個世界希望你只能說出特定立場的話，否則大家就排擠你。當你功成名就之後，外界都會評斷你，即使那些評論者的成就都不如你。我告訴厄文不要理會他們，因為那些聲音都不重要。」

史崔克蘭最勇猛的一季場均17.8分、5.3籃板、10.5助攻(助攻王)，但他認為厄文更厲害。「他努力鑽研籃球的藝術，創造力令我欽佩，加上納許(Steve Nash)這樣的創造大師，我很期待籃網每晚美妙的表現。」

(中時新聞網)