強攻內需！昇恆昌自2014年推出生肖瓷罐禮盒年年受收藏，今年牛年更以紅牛「奔牛不息」象徵牛市精神，預計全台限量1,000隻開賣。

昇恆昌指出，每年生肖瓷罐係以極致釉燒工藝與珍稀性展現，每逢年節必定會造成搶購風潮，同時結合台灣在地文化特色與鶯歌陶瓷工藝，將每年代表的生肖意象化為靈動精緻的外型，絢麗釉彩皆需經過多次上千度高溫燒製，程序繁複費工，每年都是限量生產販售，也成為藏家最平民收藏，往往掀搶購。 今年以「奔牛不息」為名推出牛年瓷罐禮盒，選用充滿年節氣氛的富貴紅搭配開運金，取「奔流不息」諧音，並以永不止息的堅毅精神作為設計主軸，瓷罐內含以台灣好茶延伸設計的蜜香紅茶與桂花烏龍兩款杏仁餅，精選人氣熱銷昇恆昌阿里山高山烏龍茶搭配美味茶點。

為強攻內需年節需求，昇恆昌昇恆昌牛年系列產品還有別出心裁的「牛轉奇蹟」禮盒，攜手百年老店「奇華餅家」合作，推出港式經典明星商品「肉鬆鳳凰捲」、使用台灣屏東的檸檬與蘭陽的金桔秘製獨家酸甜內餡的「金桔檸檬酥」與純手工製成的「杏仁脆糖」，分別有平安和諧、吉祥吉利、健康幸福的寓意，此外更推出另一文創商品「珍珠奶牛」撲滿存錢筒，即日起於內湖旗艦店、離島的金門金湖廣場與澎湖澎坊三號港、昇恆昌宅配網限量販售。

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