拜11月全球金融市場回升，股市創高激勵，公務人員退撫基金4日公布，累計前11月收益衝上320.15億元，收益率5.44％，亦即11單月大賺逾334億元，擺脫前10月小幅虧損14.49億元情況。

退撫基金監理委員會4日公布退撫基金自行經營部分，前11月固定收益僅有0.05億元，資本利得則衝上166.21億元，收益率15.46％，委託投信代操獲利也上升至153.89億元，收益率5.94％，合計前11月收益數為320.15億元，收益率5.44％。

(工商 )