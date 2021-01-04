花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，台股龐大的資金動能將持續助陣指數表現，新台幣升值的新常態對台股也非壞事，投資題材鎖定5G智慧機放量與蘋果iPhone出貨增長，賦予指數高點預期14,900點，一日達陣，成功打響外資歸隊第一炮。同時，欽點2021年投資11檔買進首選，大吸市場眼球。

台股2020年表現大殺四方，勝過不少主要市場，最大的功臣當屬一般投資人把握低點進場時機，且資金迄今依然強勢入股市，包括晶圓代工、IC設計，電子下游憑藉強勢基本面，搭配資金流入，均成當紅炸子雞。

花旗環球精選的11檔台股雄兵，包括：台積電、聯發科、日月光投控、祥碩、鴻海、緯穎、致茂、欣興、景碩、中租-KY與晶碩。

花旗環球預期，受惠出口、資本支出、流動性三大向上循環，台股表現仍大有可為，給予2021年14,900點的高點預期。有趣的是，台股在外資急歸隊的推升下，跨越花旗環球的指數高點預期，正向「萬五」大關進發，順利博得開春好彩頭。

放眼2021年科技產業題材，花旗環球研判，5G智慧機整體出貨量將從2020年的2.6億支，躍升為4.7億支，成長性高；尤其5G智慧機需要更多的半導體元件，半導體需求於2021年也會持續攀高。

(工商 )