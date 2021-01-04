2021農曆新年即將到來，配合交通部觀光局「春節疏運孝親補助專案」，易遊網除搭上孝親補助列車瞄準爸爸媽媽推出走春出遊套裝套裝行程，自由行旅客透過易遊網訂房搭配交通方案亦能申請補助。同時，針對「訂房加購高鐵」旅客，易遊網再祭限時加碼，提供最高518元的訂房折扣碼，搭配補助最高可現省6,518元。此外，凡於易遊網訂房，加購高鐵票還能享有78折優惠。

易遊網表示，欲透過易遊網申請自由行孝親補助，須於易遊網訂購「訂房加購高鐵」、「國內機酒自由配」、「火車自由行套裝」或「航空自由行套裝」，只要符合補助資格，並於規定期限和目的地安排出發與回程，即可申請補助。由於此次補助專案較複雜，易遊網也準備「春節疏運孝親補助專案」懶人包，讓眾秒懂補助規定以及怎麼規劃最激省。

選擇「訂房加購高鐵」，易遊網提供春節保留房及高鐵保留位，即日起就可訂房訂票搶先卡位，凡訂房加購高鐵票還能享78折優惠。而飯店也有春節早鳥價，包含有「台北福華大飯店」入住尊榮客房享行政樓層禮遇，並可延遲退房至下午3點，每晚含稅3,999元起；「香格里拉台北遠東國際大飯店」升等尊榮客房，再加贈下午茶與Happy Hour，每晚含稅5,646元起；「新竹國賓大飯店」易遊網獨享價，每晚含稅只要3,099元起。除了祭出優惠房價外，使用易遊網訂房折扣碼，【run168】滿1600折168、【run368】滿3600折368【run518citi】刷花旗滿3600折518，搭配孝親補助最高可省6,518元，折扣碼限時領取至1月18日。

「國內機酒自由配」和「航空自由行套裝」提供台東、金門或澎湖出發至台北的機酒選擇，搭配孝親補助，台東出發折後含稅最低3,360元起、金門出發折後含稅最低3,215元起、台東出發折後含稅最低3,000元起。若想搭乘火車來台北過年，搭配台鐵列車以及自選星級住宿，補助折抵後，自由行2天最低1,650元起、自由行3天2,100元起、自由行4天2,550元起、自由行5天2,850元起。

除了上述自由行方案外，易遊網也精選北部迎春行程，搭乘「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，並入住「君品酒店」、「台北萬豪酒店」或「台北士林萬麗酒店」等知名五星級飯店，補助折抵後，最低9,250元起。行程商品包含有走訪烘爐地、行天宮、龍山寺等廟宇和週邊景點的祈福行程；遊覽九份黃金山城、貓空喫茶賞景和十分放天燈的文化行程；把握最美花季，安排陽明山、淡水無極天元宮的追櫻行程；以及親近大自然，探訪銀河瀑布、烏來瀑布，還能享受泡湯的溫泉行程等，多款主題商品可依父母的喜好來做選擇。

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