台灣青年多年來為高房價所苦，也成為台灣低生育率的原因之一。綠委高嘉瑜今日於臉書發文表示，近日央行、內政部都已出手打炒房，現在只差囤房稅。而近年房產持有稅居然不進反退，財政部應盡早改革房屋持有稅率過低問題，落實居住正義。

高嘉瑜指出，央行自上個月宣布將再度對房市祭出選擇性信用管制，包括限制公司法人與自然人第3戶以上購屋貸款成數，也限縮餘屋貸款成數為5成等措施。而內政部也祭出紅單管制、實價登錄修法等，但民眾仍期待財政部能有所積極作為，其中最息息相關的即是落實囤房稅。

高嘉瑜說，依據財政部財政資訊中心歸戶的不動產持有統計，全台持有四戶以上房屋者約31.6萬人，其中持有十戶以上者更多達1.9萬人，而2013年至2019年，全台就將近有4％的民眾，持有房屋數就占了房屋總數的14％，這段期間內多屋持有者就增加18％，房屋數則從140萬戶增加到164萬戶，成長25萬戶之多，代表囤房和居住不正義的問題逐漸嚴重外，也顯見台灣房地產大戶仍不少。

高嘉瑜認為，造成囤房、財富集中問題的最主要原因，就是不動產的持有成本（利率和持有稅負）嚴重偏低。過去曾要求財政部應盡速研擬囤房稅的修法與配套措施等，而令人遺憾的是，財政部長蘇建榮先是以「暫不推動囤房稅」，將責任歸咎給地方政府，後又改口稱會在「兩年內檢討囤房稅制」，直到現在還在「思考」如何落實有效的稅制？財政部這樣的推拖作為，都讓民眾大失所望。

高嘉瑜表示，近年來房產持有稅呈現不進反退的趨勢，起因為地方政府單獨、片面從事租稅努力，無論是調高房地持有稅的稅基或囤房稅的稅率，不僅不會獲得中央政府補助款或統籌分配稅款方面獎勵等，還需要承擔地方政治的壓力，最後各地方政府皆採最低稅率。

高嘉瑜指出，依當前現況，多屋囤房者持有的多筆房地往往跨越各縣市，各地方政府只掌握轄區內的不動產資料，無論調高稅基或囤房稅的稅率，還是課不到囤房稅。財政部早就深知有上述問題，卻無所作為？

高嘉瑜說，財政部應該將不動產全國歸戶資料提供給地方政府，並讓多屋者選擇持有的不動產中超過三戶以上部分，申報為「非自住」房屋，地方政府掌握歸戶資料，更能實質課到囤房稅。

(中時 )