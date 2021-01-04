“All died”



An eyewitness documents this shocking scenes from a quarantine hospital in Egypt. It shows all coronavirus patients in the intensive care unit died after the oxygen was cut off.



This is the second similar incident within 24 hours in Egypt.#العناية_المركزة pic.twitter.com/cZ7pPsETYS — Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 3, 2021

埃及傳出有4名在醫院加護病房接受治療的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者因缺氧喪命，消息一出引發公憤，當局今天表示已展開相關調查。

司法界消息人士向法新社表示，埃及北部夏基雅省（Sharqiya）「胡笙尼亞市（Al-Husseiniya）檢察官辦公室已針對4人缺氧喪命一事，傳喚胡笙尼亞醫院院長進行訊問」。

昨天起，許多民眾透過社群媒體分享一支45秒的影片，影片拍攝者沿著醫院走廊來回走動，畫面帶到病房內的患者，同時看到醫護人員正試圖搶救患者，還可聽見一旁有人歇斯底里地激動哭喊「加護病房裡的每個人都死了」，還有一名醫護人員瑟縮在角落，看似疲憊無助，畫面令人心碎，被網友截圖轉發。

At least four coronavirus patients died at a public Egyptian hospital as nurses struggled to keep the them alive. Relative of one of the patients says deaths were caused by a lack of oxygen at the intensive care unit treating COVID-19 patients. #EGYPTpic.twitter.com/JfB3EOd3zo — Arwa Ibrahim (@arwaib) January 3, 2021

社群媒體留言認出影片拍攝地點在胡笙尼亞醫院，檢察官辦公室隨後也證實這一點。

不過埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）今天表示，「所有收治冠狀病毒患者的醫院都有充足的醫療用氧氣供應」。

衛生部發言人麥加海德（Khaled Megahed）表示，胡笙尼亞醫院這幾名患者「是在不同時間點病故，其中多為年長及慢性病患者」，他們的病情因冠狀病毒加劇，最終導致死亡。

埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，約1億人口居住，迄今通報逾14萬起COVID-19病例，其中包括7800人不治。

不過當局坦承，由於迄今只有來自衛生部實驗室通報的確診病例，因此實際染疫人數還會更高。

埃及疫情經過短暫緩和期後，去年底每日新增病例再度飆升，10月間每日新增確診病例數約100起左右，近日已增加到每日1400起左右。

(中央社)