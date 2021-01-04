埃及傳出有4名在醫院加護病房接受治療的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者因缺氧喪命，消息一出引發公憤，當局今天表示已展開相關調查。
司法界消息人士向法新社表示，埃及北部夏基雅省（Sharqiya）「胡笙尼亞市（Al-Husseiniya）檢察官辦公室已針對4人缺氧喪命一事，傳喚胡笙尼亞醫院院長進行訊問」。
昨天起，許多民眾透過社群媒體分享一支45秒的影片，影片拍攝者沿著醫院走廊來回走動，畫面帶到病房內的患者，同時看到醫護人員正試圖搶救患者，還可聽見一旁有人歇斯底里地激動哭喊「加護病房裡的每個人都死了」，還有一名醫護人員瑟縮在角落，看似疲憊無助，畫面令人心碎，被網友截圖轉發。
社群媒體留言認出影片拍攝地點在胡笙尼亞醫院，檢察官辦公室隨後也證實這一點。
不過埃及衛生部長扎耶德（Hala Zayed）今天表示，「所有收治冠狀病毒患者的醫院都有充足的醫療用氧氣供應」。
衛生部發言人麥加海德（Khaled Megahed）表示，胡笙尼亞醫院這幾名患者「是在不同時間點病故，其中多為年長及慢性病患者」，他們的病情因冠狀病毒加劇，最終導致死亡。
埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，約1億人口居住，迄今通報逾14萬起COVID-19病例，其中包括7800人不治。
不過當局坦承，由於迄今只有來自衛生部實驗室通報的確診病例，因此實際染疫人數還會更高。
埃及疫情經過短暫緩和期後，去年底每日新增病例再度飆升，10月間每日新增確診病例數約100起左右，近日已增加到每日1400起左右。
(中央社)
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