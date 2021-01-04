因嗆外送員「毛長齊再講話」，這兩天遭網友圍剿的台中某鴨肉飯業者，緊急關閉臉書粉專、Google評價，卻被發現另起爐灶「開了新粉專」。店家坦承，引起軒然大波的男員工不會再來了，呼籲鄉民停止不理性的謾罵，「請別跟著起鬨，這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手。」

位在北屯的這家鴨肉飯業者，因店員怒嗆外送員「沒被人打過嗎」、「毛長齊了再講話」，不僅被外送員一狀告上警局，商譽更嚴重受創，原Google評價是超高的4.9顆星，瞬間被負評洗到剩1顆星。

店家先後關閉臉書粉絲專頁、Google評價，這兩天也不開店、不接聽電話，避避風頭。卻有網友發現店家悄悄開設新粉專，小編坦承受此事影響，嗆聲的店員今後將不會出現在店裡，「他本人也怕遭殃，主動要求待在家不出門」。

業者呼籲社會大眾停止謾罵，指新聞報導過後更多人跑來新粉專留言，「這樣真的會影響生計，請各位高抬貴手。」店家強調，有錯誤的部分會虛心接受，由於已進入和解程序，盼風波就此平息。

網友不買帳，持續留言怒轟，對於鴨肉飯老闆的處理態度相當不滿，質疑不道歉算什麼誠意，「等你毛長齊了再來開店」、「個人造業個人擔」、「嗆人的時候怎麼不想一想後果」、「整件事都是自己惹出來的，還怪鄉民」。

(中時新聞網)