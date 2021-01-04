大陸男星文章和女神老婆馬伊琍結婚6年，在2013年出軌同劇女演員姚笛，形象崩壞事業一落千丈，7年過去，他洗白力拚復出，卻疑似遭中國廣電總局封殺，在新戲中的戲份全部消失，迎來新的一年，他又被拍到在停車場隨地小便，頓時引發網友怒火。

元旦當天，文章現身三亞某酒店，他身穿黑色上衣，頭戴鴨舌帽，打扮相當低調，和朋友一行人剛到停車場，他就示意要朋友把風，自己則是找了一處角落隨地小便，期間朋友還2度指向監視器位置，要文章小心一點，結束後文章匆匆上車，一起離開停車場，毫無公德心的舉動全都被拍下。

文章在停車場角落便溺，過程全被拍下。

消息曝光後，文章遭到網友猛烈砲轟，「大明星素質還那麼差」、「真的是不要到國外去丟臉…」、「明星的素質真是堪憂」、「馬伊璃離開他是對的」、「公眾場合隨地小便？這不太好吧」、「喝多了？素質呢」、「這是一點形象都不顧了嗎」，而文章也火速透過經紀公司回應，「接受各界批評，今後將嚴以律己。」

事實上，中國廣電總局去年發布「加強網絡秀場直播和電商直播管理」規範，要求當地相關單位採取更有力的措施，要那些違反道德法律的藝人，通通不能有公開亮相的機會，文章就疑似中槍，新戲戲份全被刪除，連柯震東、陳羽凡、范冰冰、黃海波等藝人都被點名。

(中時新聞網)