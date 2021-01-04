STEPHEN CURRY



HOW



62 POINTS pic.twitter.com/3Y8BQGI7lj — Golden State Warriors (@warriors) January 4, 2021

真的好久不見，勇士當家球星柯瑞的招牌飆分秀又來了！柯瑞4日全場投31中18，含三分球16投8中，19罰18中，攻下生涯新高62分，帶領勇士137比122轟垮拓荒者，也報了前役慘輸拓荒者25分的恥辱，柯瑞原本生涯最高得分是在2013年2月27日面對尼克的54分。

柯瑞首節就火力全開，個人單節拿下21分，打到第3節，更幫助勇士一度領先到20分，他在前3節結束，就已拿到45分，但到了末節，就看拓荒者明星後衛利拉德與柯瑞互飆，勇士的大幅領先優勢，也轉眼被拓荒者縮小到只剩7分。

不過每當拓荒者有機會追近，柯瑞隨即挺身而出，不管是用三分球，還是穩定罰球，持續幫助勇士穩住領先優勢，來到最後42.2秒，柯瑞飆進個人第8顆三分球，也把雙方差距擴大到19分，比賽勝負提前定調，只能說柯瑞手感太燙了。

除了柯瑞把自己單場得分新高推到62分，威金斯也幫勇士貢獻21分，就連前5戰手感冰冷的烏布雷，也被卓雷蒙格林罵醒，全場投13中7，含三分球投5中1，拿到加盟勇士新高17分，榜眼中鋒懷斯曼則拿生涯首次雙十(12分、11籃板)。

拓荒者則以利拉德32分最高，另有4助攻、4籃板，麥科倫也有28分，坎特24分、12籃板，「甜瓜」安森尼10分，可惜碰上柯瑞如此誇張的飆分秀，拓荒者「雙槍」利拉德、麥科倫合拿60分，還是比起柯瑞一個人得分還要少了兩分。

(中時 )