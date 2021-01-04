近日寒流發威氣溫驟降，防疫期間也不要輕忽對流感的預防，因2020年公費流感疫苗桃園市共採購了58萬2200劑四價流感疫苗，目前使用率近98％，桃園市衛生局再添購5000劑流感疫苗，目前開放設籍桃園市市民免費接種，因疫苗數量有限，民眾需把握機會儘速接種。

衛生局表示，桃市目前剩餘疫苗不足2萬劑，為擴大對市民的保護，桃園市政府另添購5000劑疫苗，目前已開放設籍桃園市市民接種，民眾需攜帶身份證及健保卡，前往13區衛生所接種，疫苗數量有限用完為止。

衛生局呼籲，民眾於疫情期間更需注重健康保養，按時接種流感疫苗增加免疫力，可減少罹患流感的機會，並減少醫療就診與住院，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒是屬於流感的高風險族群，更應每年施打流感疫苗，另幼兒首次接種應施打2劑疫苗，才能獲得完整保護。

衛生局提醒呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，民眾應落實防疫新生活運動，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確配戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如就醫時務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

(中時 )