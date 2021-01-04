因韓國交易所慶祝開紅盤，故將KOSPI指數延後一小時開盤。不過，一開盤就氣勢如虹，直奔向三千點大關。同時，韓元匯價也飆升至2018年6月中以來的最高價位。KOSPI指數暫為2940.13點，上漲66.66點，漲幅2.32%。

在2020年飆漲近三成一的韓國KOSPI指數，從目前早盤上漲態勢來看，下午可望會出現連六日都收紅局面。

根據韓國政府數據，12月韓國出口增加速度創下26個月新高，全拜全球強勁的晶片需求，以及全球環境朝善意的改變。讓樂觀者認為，僅管疫情還是揮之不去，但已出現景氣復甦信號。

早盤中，三星電子和SK海力士一度分別飆漲4.2%和5.9%。

韓國最大汽車製造商現代汽車，午前也曾飆漲至近4年高點，現代汽車相關子公司，也因電動車前程似錦，股價也跟著上漲。

韓國電池製造商SK創新公司(SK Innovation)的股價，早上一度飆升15.5%，至兩年兩個月新高水平，因市場看好電動車電池後市發展，以及SK創新的美國喬治亞電池廠被寄予厚望所致。

匯市方面，韓國在岸結算平台一美元可兌換1080.7韓元，升值0.52%，並創2018年6月12日以來最高價位。

(時報資訊)