跨入2021年，2022大選選戰氣氛也逐漸濃厚，各政黨陸續啟動縣市長人選佈局。但最新消息指出，雖總統蔡英文支持度達5成，但和以前高民調相比，換算選民數，已流失約300至400萬，有綠營人士直言，2022選戰不樂觀，若蔡無法守住現有的7縣市，將被迫請辭黨主席，而黨內派系將為2024總統大戰內鬥。

據《信傳媒》分析報導，雖然蔡英文仍有5成以上的滿意度，但若是換算成選民數，已流失大約達300至400萬選票，有綠營人士直言，已為2022地方選舉擔憂，若蔡英文連現有7縣市都守不住，恐被迫請辭黨主席，屆時民進黨內派系將為2024總統大選廝殺。

該報導更指出，對於即將到來的2022選戰，綠營人士坦言，現有執政的7縣市，除嘉義縣和南部執政縣市選情相對穩定外，基隆和新竹市則因下任人選不強，選情將陷入苦戰狀態。最關鍵的就是桃園市，若市長鄭文燦無法守住，何以再上層樓？但問題是民進黨在桃園真的「沒有特別亮眼的接班人選」。

不過，另有黨政人士接受《中國時報》採訪時認為，雖然要保住基隆市、桃園市、新竹市並不樂觀，但也不用太悲觀，至少民進黨支持度相對穩定，但在地方上若沒有執政，就沒有政績可講，只能靠立委在中央的利多補強。因此，黨中央目前策略還是定位在「以黨輔政」，透過中央執政讓人民有感。

為何綠營人士會提及蔡英文的選票至少流失300-400萬票間，據多家民調機構在去年4月公布的結果顯示，當時因為人民滿意蔡政府在新冠肺炎防疫的表現，蔡英文支持度都維持在6成至7成間，但隨著防疫的邊際效益遞減，加上開放美國萊豬等爭議，都讓蔡政府支持度下滑至5成，兩相加減可發現蔡流失2成至1成間的支持度，而2020總統大選的選舉人數為1934萬人，流失的支持度乘上1934萬約為流失300至400萬選舉人數。

(中時新聞網)