由台視、三立合作的運動節目《全明星運動會》，集結明星選手胡宇威、姚元浩、李玖哲、陳漢典、夏和熙、邱宇辰、孫其君、張庭瑚等藝人同場競技，並邀國手錢薇娟、江宏傑擔任紅、藍兩隊榮譽領隊，3日晚間舉辦「全明星運動會 巨蛋旗艦演唱會」慶功宴，紅隊姚元浩、江宏傑、李玖哲、陳漢典受訪吐幾個月的比賽心聲，姚元浩不捨第一季結束，全程紅眼眶，甚至一度噴淚。

姚元浩曝有天比賽完，他載李玖哲順道去吃滷肉飯，結果停車時撞到牆壁，他問車況，沒想到李玖哲反應超呆萌，「他說後面的車沒事，你的車很嚴重，後面全部都斷掉了」，最後姚元浩慘花4萬修車。隊員們為了在比賽取得勝利，不只錄影時間全神貫注，額外花許多時間練習，被問是否節目酬勞CP值不高，姚元浩笑回：「我們從第一天認識後，就沒討論過這個事，漢典有。」陳漢典忙喊冤。

姚元浩（左起）回憶與江宏傑、李玖哲、陳漢典的比賽過往，忍不住噴淚。（吳維書攝）

姚元浩回憶有天陳漢典半夜12點打電話過來說：「這個節目真的太累了。」陳漢典解釋，當時自己正在錄《綜藝大熱門》，錄完清晨直接到《全明星》報到，在碧潭划完龍舟後，又回去錄《大熱門》，體力是一大考驗。姚元浩還虧陳漢典：「前幾天他跟我們打完躲避球，要去主持新竹跨年，我很不客氣問他可否再留1小時，他回我說冰冰姊會罵他（白冰冰與陳漢典一起主持新竹跨年），然後轉頭就走。」全場轟笑，陳漢典則解釋，「你要提早講，怎麼可以我離開前5分鐘才說」。

紅隊為提高士氣，以成績下注，陳漢典成最大「金主」，慘罰2萬，自嘲「等等櫃台結帳」。而李玖哲既是明星選手也是表演嘉賓，在台上噴淚演唱，歌聲依舊高水準，他表示：「我們就是一個family，在台上唱歌看到他們，就開始崩潰了，大家一路都很辛苦，我明天可能會開始覺得很空虛。」姚元浩吐真心話，「很慚愧在演藝圈已25年沒什麼朋友，因這個節目交了很多好友，真的從認識到不認識」。

至於未來「浩玖CP」合體可能性，李玖哲大喊「我有老婆了」，場面爆笑。江宏傑最後則透露福原愛已回日本工作，農曆新年時，她應該正好回台隔離中，「這是她第一次跟小孩分開這麼久」。

(中時 )