又見網路愛情騙子，台南市陳姓女子去年7月底透過手機交友軟體認識已婚的許姓男子，立刻掉入愛情陷阱，認識僅12天陸續借百餘萬給對方，最後錢要不回，唯一聯繫方式還慘遭封鎖，最近氣得提告，男子卻以「她自己要借我的」反駁詐欺，揚言反告誣告。

29歲許姓男子已婚家住善化，卻在網路上佯稱15歲就全家移民澳洲，因疫情關係回台灣居住，並謊報年齡為34歲，在網路交友軟體結識急欲找對象結婚的32歲陳姓女護理師。

許男透過聊天軟體教陳女如何向銀行貸款百萬。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

許男其實已婚，卻甜言蜜語對陳女展開愛情攻勢。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

許男其實已婚，卻甜言蜜語對陳女展開愛情攻勢。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

雙方7月28日在網路認識，隔天即相約見面，許男瞞著已婚身分，不斷向對方甜言蜜語灌迷湯，羅織彼此結婚買房的美夢，再以投資欠債沒錢買房為由，認識第3天就向女方借錢。

陳女的護理工作月入僅3萬多，卻傻傻地相信對方，多次拿出數萬元現金資助情郎，食髓知味的許男開口就要借100萬，得知女方存款沒有這麼多錢，即哄騙女方辦貸款，兩人認識第12天，陳女就在許男陪同下，一起到銀行辦信貸95萬，並將提款卡交給對方。

才騙得95萬，許男再以悲情攻勢，繼續要求陳女幫忙再籌33萬，陳女表明已完全沒錢，僅能勉強湊得10萬給許男。

陳女貸款的事情遭家人發現，在家人警告下，要求許男還錢，許男不願歸還，反將唯一與陳女聯繫的通訊軟體封鎖。

陳女去年11月底開始無法與對方連繫，才驚覺許男是愛情騙子，一面難過自己太傻，一面氣得提告。

許男到案反駁，辯稱是對方心甘情願借錢，而非詐騙，甚揚言反告對方誣告。

警方對陳女認識12天就借超過百萬元給對方感到不可思議，但許男以假資料且瞞著已婚身分與陳女交往卻鐵證如山，全案依照詐欺罪嫌將許男函送台南地檢署偵辦。

(中時 )