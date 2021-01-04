嘉義市長黃敏惠率市府官員表態拒絕含萊劑肉品，捍衛食安。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠偕市府官員、學校教職員、家長及議員等各界人士宣示拒絕萊肉。（廖素慧攝）

嘉義市興安國小家長示範如何上網查閱食安訊息。（廖素慧攝）

嘉義市教育處與興安國小演練食安SOP。（廖素慧攝）

萊豬來了，嘉義市4日演練國中小營養午餐防萊5招，市長黃敏惠表示，消費者購買時多問一句「有沒有含萊克多巴胺」來督促業者，至於中央對「不得檢出萊劑的自治條例無效」的決定，市府會盡速行文議會，協請議會聲請釋憲。

黃敏惠表示，我們不願意看到亂，但這樣的亂讓我們感覺很憂慮，去年12月31日7點多才接到中央的公文，會盡快行文議會，市府會提供意見，配合議會提出釋憲聲請。

國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華表示，市府於去年12月31日晚上才接到行政院的公文，今天是元旦連假後第一天上班，議會一旦接到市府行文啟動釋憲行政程序，會請議長莊豐安盡速推進。

黃敏惠表示，去年9月起市府就開始防禦萊豬、牛肉進入校園，與供應食材廠商更換契約，2家廠商主動提供各100萬擔保金，保證絕不提供含萊劑肉品，全市2800家次業者張貼肉品來源標章，元旦連假抽查30家業者共有5件送檢驗，檢驗結果7天後出爐。

教育處長林立生說，嘉義市禁止萊豬牛進入校園，去年9月起已多次函文學校，各校訂定「午餐食材採購合約」，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」及「肉類加工品」納入契約規範。

林立生說，透過源頭管理、校方查驗、營養師抽查、聯合稽查、網路查閱食材來源等5步驟，市府相關單位與食材供應商合作，層層把關，確保學子食的安全。

(中時 )