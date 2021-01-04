台南市長黃偉哲（左二）4日突襲抽驗台南市大成國中的校園團膳。（李宜杰攝）

根據抽驗結果顯示，大成國中團膳業者並無違規。（李宜杰攝）

因應萊豬擴大開放進口，台南市23所訂購團膳學校，已全數於去年12月中完成契約變更議約程序，一律選用國產用品，且若廠商使用混充或假冒產品，最重將立即終止契約。台南市長黃偉哲4日赴台南市大成國中視察中輟生復學狀況，還同時突襲抽驗該校團膳，以試紙檢測豬肉，結果符合規定。

黃偉哲表示，今日（4）為開放萊豬進口後的第一個上班日，也是學校營養午餐供應的首日，藉突襲視察該校營養午餐，讓大家了解平時學校如何作業。黃偉哲指出，因應萊豬開放進口，檢驗能量也將隨之增加，目前考慮增加4倍以上，並視情況斟酌調整。南市府衛生局則指出，台南未來將以實驗中心抽驗為主，每月約抽驗100件。

黃偉哲指出，目前台南市的進口商都承諾，不會進口含萊克多巴胺的豬肉，賣場也表示會將國產豬與進口豬分流，而團膳業者及營養午餐業者也不會購買萊豬，若民眾對混加工品還有疑慮，市府也會加強稽查工廠，讓民眾安心選購。

黃偉哲重申，一切回歸市場機制，若民眾喜歡吃進口豬肉、或很喜歡吃萊豬，當然尊重民眾的選擇；但如果民眾選擇不要吃，市府也會盡全力讓民眾避免吃到萊豬，同時完成良好的標示，讓民眾安心、接受。

自今年元旦起，不論生鮮豬肉、加工豬肉製品等，都要清楚標示原料產地，台南市政府日前已積極輔導各式食品業者，落實豬肉原產地標示，維護食品安全。民眾若有任何食品安全衛生問題，可撥打服務專線：0800-285000。

(中時 )