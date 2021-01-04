彰化縣埔鹽鄉長許文萍宣布從今年元旦起，將發放6000元的坐月子津貼，希望能拉高生育率，吸引更多鄉親增產報國，許文萍說，埔鹽鄉有近7成鄉民靠務農為生，公所稅收本來少，只能靠分配款度日，過去從沒發過相關育兒津貼，這２年她「儉腸斂肚」，擠出200萬發放，要讓鄉親幸福有感。

埔鹽鄉算是農業窮鄉，稅收更是彰化縣內倒數3名內，過去相關福利政策就少，造成老年人口外移，生育力降低，因此鄉長許文萍積極節省人力開銷，缺人不補，多出來的業務，也有同仁主動站出來承擔，這兩年一共省下5千多萬。

許文萍說，只要母親或配偶一方，在埔鹽設籍滿1年，新生兒2021年元月1日(含)，在埔鹽完成出生登記，並初設戶籍，就能到公所提出申請，只要備妥身分證、印章、記載詳細記事之戶籍謄本（含產婦、配偶及新生兒），到公所社政課填寫申請表，就可以完成申請。

許文萍說，埔鹽鄉人口目前約3萬2000多人，公所省錢編列本預算200萬，至少可以發放300位津貼，去年整年埔鹽鄉只有306新生兒，希望津貼發放以後，能吸引民眾生育，為地方帶來新氣息，也提醒民眾，必須在新生兒出生３個月內完成申請，逾期將視同放棄。

(中時 )