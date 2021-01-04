奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享1/4～1/10星座運勢，金牛座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊座的朋友本周面對事情會較被動，奧斯建議本周面對人事物要主動些，否則本周的被動將影響許多後續狀況唷！

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛的行動力本周提高許多，行動力的提升讓你在本周顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友要好好把握本周，過去辛苦付出與勞累都逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在本周告一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的喔！

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，將積極的規劃自我成長。

▍獅子座

整體運勢★★★

獅子朋友顯得消極許多，面對事情不再那麼的專注，奧斯提醒本周注意一下事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上，耽誤了該做的事。

▍處女座

整體運勢★★★

處女朋友產生許多不滿足的想法，而這樣的狀況也將導致推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，提醒本周要多加注意上述狀況！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友長久以來的努力在本周開始不堪負荷，因此有休息的念頭產生，導致整體狀況停擺，顯得有點不知如何是好。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在本周終於呈現休息的狀態了，這也讓天蠍朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下了，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息囉！

▍射手座

整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周。另外奧斯提醒射手朋友本周有過度自負的可能，與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負囉！

▍魔羯座

整體運勢★★

本周魔羯朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒在面對事情時的堅持度要再高一點，會比較好喔！

▍水瓶座

整體運勢★★

水瓶座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助！

▍雙魚座

整體運勢★★

本周雙魚朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法直接面對、處理事情！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)