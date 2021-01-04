網紅「小A辣」日前從最強偽娘變成真正的女人，經過多方打聽、觀察，小A辣在去年10月飛赴泰國，進行性別置換手術，終於實現夢想，生理上成了真正的女人，她也大方分享勇敢做自已的全過程，感動許多網友，而小A辣過去常被說跟女星斯亞長很像，她昨分享兩人同框照，讓人看了驚呼根本就是雙胞胎。

小A辣變性前，長期都做女性打扮，加上整形微調，她將自己打理得可愛漂亮，如今更是從裡到外散發出女人味，尤其染了茶色頭髮、剪成中長直髮後，跟前「黑澀會美眉」斯亞超相像，粉絲一直有個心願，就是看兩人站在一起的樣子。

小A辣(右)參加斯亞慶生趴，兩人夢幻同框，猶如雙胞胎。(翻攝自小A辣臉書)

而昨天(1/3)是斯亞27歲生日，小A辣出席她的慶生趴，之後在社群貼出了兩人的同框照，祝福斯亞生日快樂，表示斯亞的生日派對有服裝要求，必須穿白色，於是小A辣努力打扮一番，照片中，她上身白色細肩帶透膚上衣，底下搭配白色西裝寬褲，造型非常時髦犀利，小A辣笑稱，這衣服是她自行改造的，「其實這上衣是情趣衣，你們有看出來嗎？」。

小A辣與斯亞終於夢幻同框，讓粉絲看了超級興奮，也驗證平常說的「撞臉」果然不假，連身高都差不多，眾人紛紛留言「真像姐妹，都好漂亮」、「就是雙胞胎」，還說壽星應該傻眼了，因為小A辣打扮太性感，「壽星風采是不是都被你搶走了」、「把主角比下去了」。

(中時新聞網)