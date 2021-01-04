在品牌客戶訂單回流，產能利用率提升，平織布大廠得力（1464）指出，第一季營收衰退幅度可望收斂，第二季恢復成長軌道。在中國大陸新產能開出下，今年的營運一定比去年好。

受到主要客戶UA、Adidas、Uniqlo銷售衰退影響，得力2020年的營收獲利都有2位數的減少。

得力指出，品牌服飾廠在庫存水位下降後，下單動能漸增強；成衣代工廠今年的訂單能見度高，對紗、線、布廠的需求增加，因此，得力在第一季已看到回溫的跡象。

從去年的第四季，得力包括中國大陸、台灣台南廠及越南廠的產能利用率已從最低的四、五成，回升到7成以上。市場預期，今年開始，在產業景氣逐漸回溫下，產能利用率還有提升空間。

市場指出，得力今年營運預期可恢復正成長，也來自中國大陸安慶得發廠的量產，對營運的貢獻度可望大幅提升。

得力指出，安慶得發廠從2018年開始建廠，2020年第二季開始試投產，2020年的12月，已取得消防、環保驗收通過，並已開始安排各項認證。預計，2021年的第一季，每個月就可有100萬碼的一般長纖布，以及每月15萬碼的口袋布。

(工商 )