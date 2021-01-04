小鵬汽車緊隨著同業理想、蔚來之後，在4日公布亮眼的12月交車數據，至此大陸新創電動車三雄全數公布2020交車成績單，小鵬交車數突破2.7萬輛年增112％，蔚來破4.3萬輛同樣年增112％，理想則破3.2萬輛。

繼日前理想、蔚來公布交車數據後，小鵬汽車也在4日披露數據，12月小鵬P7、小鵬G3單月交車量均創2020年新高，12月小鵬汽車單月總交車量達到5,700輛，年增長326％，創下歷史新高。整個Q4小鵬交車數量也逼近1.3萬輛，年增303％，大幅超過原本預計的1萬輛。

小鵬兩款車型在市場上表現均優異，小鵬P7單月交車量3,691輛，小鵬G3單月交車2,009量，均創2020年交付量新高。小鵬P7第四季累計交車8,527輛，季增長37％。

蔚來與理想同樣在12月交車數量創高，蔚來12月交付量突破7千輛大關，月增長32.4％。理想ONE在12月交付6,126輛，月增長31.9％。

(工商 )