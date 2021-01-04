大陸2021年持續延長紓困措施，力挺實體經濟以及普惠小微企業，陸媒消息指出，日前中國人民銀行聯合銀保監會等五部委下發通知，將兩項直達實體經濟貨幣政策工具延期至3月31日。

21財經報導，日前人行聯合銀保監會等五部委下發「關於繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小微企業信用貸款支持政策有關事宜的通知銀發」，表示為落實2020年12月21日國務院會議決定延續兩項直達貨幣政策工具的政策要求，並明確兩項直達貨幣政策工具均延期至2021年3月31日，且相關資金總額控制在國務院批准的額度內。

2020年8月時人行金融市場司副司長高飛才指出，普惠小微企業貸款延期支持工具及普惠小微企業信用貸款支持計畫兩項工具支持力度足夠，並沒有擴大計畫。高飛表示，兩項工具的實施效果明顯，7月底普惠小微貸款餘額比去年同期增長27.5％，連續五個月創有統計以來的新高。

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