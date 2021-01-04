蘋果（Apple）自2017年的iPhone X開始，推出搭載Face ID臉部解鎖功能的iPhone，並以此為高階iPhone的主打特色。但誰也料不到的新冠肺炎（COVID-a9）疫情，卻讓只支援Face ID的iPhone遭遇強大挑戰。根據二手手機買賣公司進行的網路調查，有近8成的iPhone用戶極為期待蘋果重新採用Touch ID（指紋解鎖）技術，且有超過2成的用戶因此考慮打算轉投安卓（Android）陣營。這很明顯是蘋果不得不考量的使用者回饋。

二手手機買賣網站Sellcell近期針對2030名位在美國、擁有iPhone X或者之後新款iPhone的使用者進行調查，結果十分耐人尋味。因為防疫的緣故，配戴口罩外出已經是大多數人的日常。該網站調查發現，在日常生活中，有74%的用戶發現在戶外場所（需要配戴口罩的場所）李，經歷到難以藉由Face ID解鎖的困擾。而在碰到這類情況時，有19%用戶表示極為挫折，有27%用戶表示非常挫折，略感挫折的用戶也有38%，加起來的比例超過8成。

而當無法順利透過Face ID為iPhone解鎖，有32.6%的用戶會選擇拿下口罩，而事實上以防疫觀點來說，這是相對危險的選擇。此外，若是無法順利利用Face ID解鎖，取代的做法是有64.8%的用戶會改用密碼解鎖；17%用戶會嘗試配戴著口罩來重新錄入Face ID、有10.9%用戶直接將手機鎖定的功能關閉（不用Face ID也不用密碼鎖）；7.3%則是在戶外場所會選擇使用備用手機。

調查結果指出，有35%的用戶回應，他們因為iPhone 12系列不具備指紋解鎖功能而暫緩購買的決定。針對新款的iPhone，有79%用戶表示非常期待Touch ID能夠重新回歸，至於回歸的形式，有56.2%的用戶回應期待蘋果能導入屏下指紋解鎖技術，僅有14.1%用戶期待是以過往的Touch ID形式回歸，而有9.7%用戶期待iPhone能加入虹膜解鎖等新功能。此外，還有一小部分用戶期待蘋果納入語音解鎖（6.9%）、可信任設備連帶解鎖（6.1%）、身體內建晶片偵測解鎖（4%）、可信任地點解鎖（2%），以及圖形解鎖（1.1%）功能。

而受訪的2030位iPhone用戶中，有23.3％指出，他們計畫在下一次更換手機的時候，改換成Android手機。主因雖未完整揭露，但是新款iPhone僅支援Face ID無疑是其中原因之一。

Sellcell網路調查，iPhone用戶期待iPhone能採用的全新解鎖方式，其中螢幕下指紋解鎖獲得大多數網友青睞。（摘自Sellcell）

Sellcell網路調查，有23.3% iPhone用戶打算下一款手機換用安卓手機。（摘自Sellcell）

該份網路調查結果的結論是，很明顯有大量iPhone使用者期待Touch ID回歸，並且期待蘋果能夠採用螢幕下指紋辨識的技術。這項技術已經被大多數安卓手機品牌採用，不過很遺憾至今尚未出現在蘋果iPhone之中。報導指出，他們不僅發現23.3％的受訪者計劃轉換到安卓手機陣營，還發現用戶對於蘋果的品牌忠誠度從2019年的90.5%下滑到76.7%，可以明顯看見突如其來的疫情對於蘋果在iPhone產品線中當初孤注一擲押寶Face ID，且不支援第二種生物辨識技術的策略帶來不小衝擊，蘋果若是不及時掌握解用戶實際需求，以及用戶使用過程中帶來的不便，而太晚提出因應措施的話，恐怕對於品牌而言將不是長久之計。

蘋果已經在2020年發表的iPad Air中，首度採用了電源鍵整合Touch ID的作法，蘋果高階主管也指出這是一項難以置信的壯舉。這樣的做法傳出有可能被運用在iPhone SE第三代，或者說iPhone SE Plus的全新機種中。但或許除此之外，也有不少用戶期待Touch ID能以更為新穎的形式，出現在高階款式的iPhone中。

(科技)